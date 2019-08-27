بشهادة الخبراء: مشاركة مصر بقمة الـ7 خطوة لإعادة دورها الريادي ونمو اقتصاد المنطقة.. مؤشرات تعافي التبادل التجاري تظهر في 5 أشهر

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 1.212 مليار يورو خلال 5 أشهر

كيف تستفيد مصر من مشاركة قمة الـ ٧ الكبار في فرنسا.. رضا لاشين يجيب









ثمن خبراء الاقتصاد من أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة الـ7 المنعقدة في فرنسا، مؤكدين ان تلك الزيارة تضع الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة وتعزز من نموها الاقتصادي؛ خصوصا وأنها ستجمع البلدان الكبري لعرض القضايا الاقتصادية و المحورية علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.





وقال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية إن مشاركة مصر فى قمة مجموعة السبع فى فرنسا والتى تمثل اقتصادياتها ٤٠% من الناتج العالمى الإجمالي فرصة جيدة لعرض خريطة وفرص الاستثمار المتنوعة الموجودة فى مصر وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة مع وجود الكثير من رؤساء الكثير من كبريات الشركات العالمية.





وأشار لاشين في تصريحات لصدى البلد إلى أن تواجد الرئيس السيسي على رأس الوفد المصري المشارك بالقمة لحل أى عقبات ويعطى طمأنة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال الموجودين بالقمة وفى ضوء رئاسة مصر الاتحاد الافريقي وإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية الشهر الماضى ومناقشة مختلف الموضوعات التى تهم الدول الافريقية من تيسير نقل التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ودفع حركة الاستثمارات الأجنبية إليها.





بالإضافة إلى استكمال مشاورات التعاون الاقتصادي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مع رؤساء وممثلي الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا واليابان وامريكا ايضا مناقشة المشروعات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والثقافة.





وتابع: تأتي القمة فى ظروف عالمية اقتصادية وسياسية متوترة تعمل فيها القمة على الحشد الدولى لتدعيم مبادئ واتفاقيات ومعاهدات التجارة الحرة خوفا أن يتأثر النمو الاقتصادي العالمى بالتباطؤ والركود فى ظل تداعيات الحرب التجارية الكبرى التى تشنها أمريكا على الصين وهما اكبر اول وثانى اقتصاد عالمى على مستوى الدول والتوترات السياسية لأمريكا بينها وبين العديد من الدول ومنها ايران وكذلك أزمة كشمير بين الهند وباكستان واحتجاجات هونج كونج.





أوضح أنه على ضوء القمة سيتم مناقشة بعض المشاكل مثل التنمية وعدم المساواة والهجرة غير الشرعية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتراجع وتعليق الحرب التجارية بين امريكا والصين وعدم تطبيق الرسوم الإضافية، بعد ان قامت الولايات المتحدة بتجاهل المجتمع الدولي وأصبحت تتبنى نظرية ” امريكا اولا ” بوضوح في عهد الرئيس ترامب، ما أدى الى ردود الفعل السلبية على الولايات المتحدة وعلى دول العالم أجمع بسبب تلك الحرب التجارية .





واستطرد أن الحرب التجارية الامريكية الصينية انعكست على كافة البورصات المالية العالمية وبورصات المعادن مثل الذهب والنحاس والألومنيوم والنيكل والزنك حيث قللت تلك الحرب النمو والطلب على المعادن خاصة ان الصين اكبر مستهلك لتلك المعادن على المستوى العالمى وأدى إلى أن العديد من دول جنوب شرق آسيا سوف تعيد نظرها فى ترتيبها لاستغلال مختلف الفرص الاقتصادية.





وعلي نفس السياق أعلن جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 بنسبة 36.2% لتبلغ 1.212 مليار يورو مقابل 823.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأشار تقرير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، الذي أعده مكتب التمثيل التجاري بباريس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو خلال "يناير- مايو" 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة من العام السابق أي بنسبة نمو 15.6%.





وأضاف أن هناك زيادة في حجم واردات مصر من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 لتسجل 785.5 مليون يورو مقارنة بنحو 534.5 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2018.





وأوضح أن القمح يعد أحد أهم السلع التي تم استيرادها من فرنسا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 والذي بلغت قيمة الواردات منه نحو 106.4 مليون يورو، يليه الأدوية بقيمة 43.4 مليون يورو، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تزيد عن 4.5 مليار يورو في عدد من القطاعات الصناعية، التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء وصناعات السيارات والأدوية، والبنوك والاتصالات واللوجستيات.





وذكر التقرير أن هناك نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مصر توظف ما يزيد عن 30 ألف شخص، ومن أبرز هذه الشركات "توتال" لتوزيع المنتجات البترولية، "لافارج هولسيم" في مجال الأسمنت، "أورنج"، "بنك كريدي أجريكول"، شركة "أكسا" للتأمين، "لوريال"، "سانوفي"، "كارفور"، "أكور"، "لاكتاليس".





ولفت التقرير إلى أنه من أبرز المشروعات التي ساهمت فرنسا في دعمها بمصر الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة "المرحلتين الثانية والثالثة"، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.



