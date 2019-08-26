ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير فلسطيني يعيد 81 ألف دولار لخزينة الدولة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:32 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية السابق، شكري بشارة، أعاد مبلغ 81 ألفا و600 دولار إلى الخزينة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن الخطوة جاءت في إطار الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس، بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم. ويعد الوزير شكري بشارة، أول وزير من الحكومة السابقة، يقدم على هذه الخطوة، تنفيذا لقرار الرئيس.

وكان أبومازن قد أصدر قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس قرر أيضا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما أصدر ابومازن أيضا قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة ، واعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرته المذكورة آنفا "مكافآت".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل أبو ردينة: نثق بالقيادة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية

الرئيس الفلسطيني يقيل جميع مستشاريه.. ويلزم حكومته بإعادة الرواتب والمكافآت

ترشيحاتنا

دورى أبطال آسيا .. النصر السعودى يقلب الطاولة على السد القطرى ويقترب من نصف النهائي

جبروت مصرية.. سيدة تتعصب على زوجها الكويتي فتكسر أنفه

أول تصريح من ريهام سعيد بعد اعتزالها: يارب أعيش لغاية ما حقي يرجعلي

متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين

الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

فيديو جراف | محمد رمضان يناقض نفسه بحفلة الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا