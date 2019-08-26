وزير فلسطيني يعيد 81 ألف دولار لخزينة الدولة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية السابق، شكري بشارة، أعاد مبلغ 81 ألفا و600 دولار إلى الخزينة العامة للدولة.



وأشارت إلى أن الخطوة جاءت في إطار الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس، بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم. ويعد الوزير شكري بشارة، أول وزير من الحكومة السابقة، يقدم على هذه الخطوة، تنفيذا لقرار الرئيس.



وكان أبومازن قد أصدر قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس قرر أيضا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.



كما أصدر ابومازن أيضا قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة ، واعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقا لتأشيرته المذكورة آنفا "مكافآت".