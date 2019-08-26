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أخبار العالم

ضرب الأعاصير بالقنابل النووية.. ما مدى خطورة الاقتراح المنسوب لـ ترامب؟

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:41 م
ترامب
ترامب
رحيم يسري
حالة من الجدل سادت الأوساط العالمية لا سيما الأمريكية بعد تقارير عن اقتراح الرئيس دوالد ترامب نسف الأعاصير بالأسلحة النووية، ورغم نفي الرئيس الأمريكي أن يكون طرح الفكرة، إلا الأمر قوبل لسخرية ودهشة وتسائل البعض بالفعل عن ماذا سيحدث لو تم تنفيذ هذا الاقتراح.

وذكر موقع "آكسيوس" أن ترامب اقترح التصدي للأعاصير بقنابل نووية قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، فيما قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وهي وكالة علمية أمريكية إن استخدام الأسلحة النووية لتدمير الأعاصير ليست فكرة جيدة قائلة إن النتائج "ستكون مدمرة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتقول الوكالة إن استخدام الأسلحة النووية لضرب الإعصار قد لا يؤدي حتى إلى تغيير مساره، لكن المواد المشعة الناتجة عن الضربة ستترك تلوثا فوق المحيط يتمد إلى مساحات شاسعة وبالتالي سيؤثر على البشر وكذلك الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن الصعوبة في استخدام المتفجرات لتغيير مسارات الأعاصير تكمن في مقدار الطاقة اللازمة، موضحة أن الحرارة الناتجة عن الإعصار تعادل قنبلة نووية بقوة 10 ميجاطون تنفجر كل 20 دقيقة.

وأوضحت أن الإشعاع النووي سيتحرك مع الرياح ليلحق أضرارا بالأرض ويؤدي إلى أضرار بيئية بالغة.

ورغم نفي ترامب اقتراحه الفكرة، لكنها ليست المرة الأولى التي ينقل عنه ذلك، ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة، لكنه لم يذكر وقتها استخدام القنابل النووية.


وتقول "بي بي سي" إن فكرة قصف الأعاصير موجودة منذ عام 1950 حيث تم تقديم الاقتراح من قبل عالم مكلف من الحكومة، ففي خطاب ألقاه فرانسيس ريتشيلديرفير رئيس مكتب الطقس الأمريكي عام 1961 أكد أنه يمكن تخيل إمكانية تفجير قنبلة نووية في إعصار بعيدا في البحر يوما ما.

وأضافت أن مخاطر الإشعاع النووي ستمنع واشنطن من تنفيذ تلك الفكرة، موضحة أن المعاهدات الدولية الحالية تمنع الولايات المتحدة من تفجير سلاح نووي في إعصار.

وتتعرض الولايات المتحدة بانتظام لأعاصير قوية، ويمتد موسم أعاصير المحيط الأطلسي من يونيو حتى نهاية نوفمبر وتكون ذروته في سبتمبر.

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