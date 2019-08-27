طريق الموت يهدد الآلاف.. الصحراوي الغربى القاهرة -أسيوط مقبرة المسافرين.. شكاوى من ضيق المساحة وعدم وجود إشارات أو علامات مرورية.. هيئة الطرق: الانتهاء من تطويره في يونيو 2020 بتكلفة 5 .5 مليار جنيه

الطريق يخدم قطاع الصناعة متمثلًا في مصانع السكر والخشب وكيما والجرانيت والفوسفات

عدم وجود نقاط اسعاف رغم الوقوع المتكرر للحوادث

يصبح الطريق بعد التطوير 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل والشاحنات

حالة من الاستياء الشديد تنتاب مواطنى محافظة المنيا بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة بسبب تدهور حالة الطريق الصحراوى الغربى القاهرة - أسيوط بنطاق المحافظة بسبب ضيق الطريق وانعدام الصيانة وغياب العلامات الإرشادية وافتقاده الخدمات المرورية ونقاط الإسعاف.يقول محمود عبد الرحمن، سائق: "سلكت العديد من الطرق السريعة لم أشهد أسوأ من طريق القاهرة أسيوط الصحراوى، فالطريق ضيق رغم أن الطريق يسلكه أغلب المسافرين إلى القاهرة والمحافظات الأخرى، اختصارا للوقت، إضافة إلى الكثافة المرورية العالية عليه، وطالبنا عدة مرات بسرعة صيانة الطريق ورفع كفاءته حفاظا على أرواح المواطنين".ويقول طنطاوى غريب، سائق: "أطلقنا على الطريق الصحراوى الغربى (طريق الموت) فالطريق يفتقد إلى الخدمات، ونقاط الإسعاف ولا يوجد علامات إرشادية أو إنارة أو خدمات، وفقدنا الكثير من أهلنا وأصدقائنا في حوادث على هذا الطريق، ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن وقوع حادث جديد، ويجب أن يتم صيانة الطريق"، موضحا أن الطريق يخدم قطاع الصناعة متمثلًا في مصانع السكر والخشب وكيما والجرانيت والفوسفات القادم من محافظات الجنوب من خلال شاحنات النقل.وطالب فاروق صلاح، أعمال حرة، بتزويد الطريق بلوحات فوسفورية مضيئة، وكذلك رفع كفاء الطريق الزراعى بعمل حواجز خرسانية ومعدنية ومطبات بمواصفات فنية مع إدراجها بصفة عاجلة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى حفاظا على الأرواح التي تتساقط بصفة مستمرة بسبب سوء الطرق.وأوضح محسن محمد، مدرس، أن الطريق لا توجد به إشارات أو علامات مرورية، إضافة إلى غياب العلامات الإرشادية التي تساعد على توخى الحذر، خاصة لأصحاب السيارات الذين يسيرون عليه لأول مرة، لافتا إلى أن هناك حوادث عدة وقعت على الطريق وراح ضحيتها مواطنون أبرياء بسبب نقص الخدمات، خاصة نقاط الإسعاف والتى تتواجد بصورة ضعيفة حيث يضطر أصحاب السيارات إلى استهلاك وقت كبير في الإبلاغ عن حادث للوصول لنقطة الإسعاف، نتيجة انقطاع الاتصال بالطريق لضعف محطات تقوية شبكات الاتصالات.ويقةل سمير شداد، موظف: "رغم أن الطريق ضيق ولا يتسع لأكثر من سيارتين، إلا أن سيارات النقل الثقيل تمر به ولا تلتزم بالسرعة المقررة لها، إضافة إلى تهالك الطريق وكثرة المطبات والحفر، نتيجة لتهالك الأسفلت وانعدام الخدمات، لذا يجب وضع الطريق ضمن خطة الحكومة الخاصة بتطوير شبكة الطرق".يذكر أن الهيئة العامة للطرق والكبارى أعلنت بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، في أواخر أبريل 2018 بطول 400 كيلومتر، من تقاطع طريق القاهرة الفيوم الصحراوى حتى مدينة أسيوط، بعرض 100 متر، وبواقع 50 مترا بكل اتجاه بتكلفة 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبدأت 10 شركات في تنفيذ أعمال التطوير وتشمل رفع كفاءة الطريق القديم، والتوسعة بعرض 50 مترا بكل اتجاه بإجمالى 100 متر في الاتجاهين، كخط سير للنقل الثقيل بهدف الحفاظ على الطريق.وتدخل عملية التطوير ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق، والذى يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منها مخصصة لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، و3 لباقى أنواع المركبات، وتبلغ المرحلة الأولى منه بطول ٢٣٠ كيلو مترا من القاهرة إلى المنيا من المخطط الانتهاء منها يونيو ٢٠٢٠.