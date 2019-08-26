تعليم أسوان تنظم وتتابع فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب .. صور

قام الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بجولة تفقدية لمتابعة الفعاليات والأنشطة التى يقدمها المركز الإستكشافى للعلوم والتكنولوجيا للطلاب بمختلف المراحل الدراسية خلال فترة الأجازة الصيفية .



وتضم هذه الفعاليات والأنشطة تنظيم دورات تدريبية وتعليمية بمجالات اللغات الأجنبية والبرمجة والحاسب الآلى وتطبيقاته المتنوعة .



ويأتى إقامة هذه الفعاليات والأنشطة تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان من أجل تكثيف الجهود المبذولة للتطوير المتواصل للمنظومة التعليمية بكافة عناصرها وعلى رأسها الطلاب وضمان تنمية ورفع مستواياتهم التعليمية والتربوية .



واستكمل الدكتور السيد الفيومى جولته بمتابعة فعاليات الأنشطة الصيفية أيضًا التى تقدمها مدرسة النور للمكفوفين وتتضمن تدريب الطلاب على عدد من الفنون الغنائية والموسيقية والشعرية والمسرحية المنوعة .



وقد اختتم وكيل وزارة التربية والتعليم جولته الميدانية بتفقد فعاليات الإختبارات والمقابلة الشخصية التى تعقدها المدرسة الفندقية المتقدمة للطلاب الجدد بداية من الأمس ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجارى .



وشدد الفيومى على مسئولى لجنة الإختبار بضرورة تحرى الدقة والشفافية فى العمل والبعد عن الوساطة والمحسوبية مع الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توافرها فى الطالب المتقدم للإلتحاق بالمدرسة .



وعلى هامش الجولة التفقدية قام الدكتور السيد الفيومى بتكريم طالبتين من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى (قطاع سوهاج) متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح .