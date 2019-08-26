ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تنتعش مع انخفاض حرارة النزاع التجاري

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:35 م
الاسهم الأمريكية
الاسهم الأمريكية
رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، عقب تراجع حاد في الجلسة السابقة، بعد أن تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق تجارة مع الصين، مما هدأ بواعث قلق المستثمرين عقب تصعيد في حرب التصريحات أخرج الأسواق عن مسارها الأسبوع الماضي.

وعقب قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، قال ترامب إنه يعتقد أن الصين راغبة بصدق في التوصل إلى اتفاق، مستشهدا بما وصفه بالضغوط الاقتصادية المتنامية على بكين وفقد الوظائف هناك.

وارتفعت على إثر ذلك أسهم الشركات الحساسة للرسوم الجمركية. وصعد سهم أبل 1.90 بالمئة، مقدما أكبر الدعم للمؤشرات الرئيسية.

وتقدمت أيضا أسهم صناع الرقائق، شديدي الاعتماد على الصين في إيراداتهم. وزاد مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات 0.86 بالمئة بعد أن هوى أكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 269.93 نقطة بما يعادل 1.05 بالمئة ليصل إلى 25898.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.27 نقطة أو 1.10 بالمئة مسجلا 2878.38 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 101.97 نقطة أو 1.32 بالمئة إلى 7853.74 نقطة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حتى محمد صلاح تردد في مساعدته.. موقع يوناني يكشف موقف عمرو وردة الحرج

تحريز كافة التشغيلات.. الصحة تطالب بسحب مضاد حيوي بالأسواق ..مستند

أداء بطولى.. منتخب مصر لكرة اليد يحقق ريمونتادا قوية أمام نيجيريا

بمكان غير متوقع.. محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد

سعر الدولار اليوم ينخفض ويهبط لأدنى مستوياته.. تعرف على التفاصيل

متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا