محافظ دمياط تعلن البدء في فرش 15200 وحدة ببشائر الخير

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دعم كافة أجهزة الدولة لصناعة الأثاث بالمحافظة والعمل على تطويرها لتواكب المعايير الخاصة بالمنتجات العالمية.





حيث يتضح ذلك من خلال إنشاء مشروع مدينة دمياط للأثاث والتى تعد أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات الخشبية والمكملة لها في الشرق الأوسط لافتة إلى الاهتمام البالغ بخلق آفاق تسويقية جديدة للصانع الدمياطى الذى يتميز بمهارته الفريدة فى صناعة الأثاث.





وفى هذا الصدد أشارت الدكتورة منال عوض مجددا إلى تعاقد المحافظة على فرش ١٥.٢٠٠ وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير المقام بمحافظة الإسكندرية، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات.



