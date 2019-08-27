ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حققت 6 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية.. معلومات عن السباحة المصرية هانيا مورو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:11 ص
هانيا مورو
هانيا مورو
عبدالله قدري
أحرزت السباحة المصرية هانيا مورو، 6 ميداليات لجمهورية مصر العربية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين.

وجاءت الأربع ميداليات ذهبية سباقات الفردي، وهي: سباق 1500 متر حرة، وسباق 200 متر حرة، و800 متر حرة، و400 متر حرة، بجانب إحراز فضيتين على صعيد الفرق تتابع، في سباق 4×200 سباحة حرة، وسباق 100 متر متنوع.

وفي هذه السطور يرصد صدى البلد أهم المعلوما عن السباحة المصرية هانيا مورو

- لعبت السباحة بعمر 10 سنوات
- كانت تفضل لعب رياضة البالية عن السباحة
- أكثر لاعبة مصرية حصدًا للذهب في دورة الألعاب الإفريقية
- مثلها الأعلى السباحة فريدة عثمان
- تلعب ضمن صفوف النادي الأهلي
- تدرب على السباحة في الولايات المتحدة الأمريكية
- عرضت عليها أمريكا التجنيس إلا أنها رفضت
- حققت طوال مسيرتها 6 ميداليات في البطولة الإفريقية للسباحة، وحصلت على كأس أفضل سباحة بالبطولة، وتوجت بالميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 1650 ياردة حرة في بطولة القسم الشرقي للجامعات الأمريكية للسباحة.
- حطمت رقم السباحة المصرية رانيا علواني فى مسابقات 200 متر (ظهر)، حيث كان الرقم مسجلًا باسم علواني فى زمن دقيقتين و46 ثانية وقامت هانيا بتحطيمه فى زمن دقيقتين و44 ثانية.

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يعود بفوز صعب من الكويت أمام العربي فى البطولة العربية.. فيديو

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

حقيقة عثور رجل على تابوت فرعوني غامض على سطح المريخ ..تفاصيل مثيرة

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

سوق السيارات المستعملة.. أسعار بيجو 308 بعد التخفيضات.. فيديو

شاهد.. 136 بطولة لـ الأهلي تمنحه لقب إمبراطور الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود