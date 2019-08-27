حققت 6 ميداليات في دورة الألعاب الإفريقية.. معلومات عن السباحة المصرية هانيا مورو

أحرزت السباحة المصرية هانيا مورو، 6 ميداليات لجمهورية مصر العربية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين.





وجاءت الأربع ميداليات ذهبية سباقات الفردي، وهي: سباق 1500 متر حرة، وسباق 200 متر حرة، و800 متر حرة، و400 متر حرة، بجانب إحراز فضيتين على صعيد الفرق تتابع، في سباق 4×200 سباحة حرة، وسباق 100 متر متنوع.





وفي هذه السطور يرصد صدى البلد أهم المعلوما عن السباحة المصرية هانيا مورو





- لعبت السباحة بعمر 10 سنوات

- كانت تفضل لعب رياضة البالية عن السباحة

- أكثر لاعبة مصرية حصدًا للذهب في دورة الألعاب الإفريقية

- مثلها الأعلى السباحة فريدة عثمان

- تلعب ضمن صفوف النادي الأهلي

- تدرب على السباحة في الولايات المتحدة الأمريكية

- عرضت عليها أمريكا التجنيس إلا أنها رفضت

- حققت طوال مسيرتها 6 ميداليات في البطولة الإفريقية للسباحة، وحصلت على كأس أفضل سباحة بالبطولة، وتوجت بالميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 1650 ياردة حرة في بطولة القسم الشرقي للجامعات الأمريكية للسباحة.