قيادي إخواني: المرأة عند الجماعة ليس لها قيمة.. وعبارة عن متعة فقط.. فيديو

طالب إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، وزارة التضامن بعمل مسح شامل لكل الحضانات والجمعيات الخيرية بكل نجع و قرية لانه يوجد عدد كبير وخلايا من جماعة الإخوان الإرهابية بها.



وقال "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن نساء الاخوان الحاليات درسن فى كليات قمة، وتم استقطابهن منذ الصغر من لجنة الزهرات من ضمن لجان الجماعة، وهو تنظيم ماسونى، والجماعة كانت حريصة على نمو العشوائيات، وهم كانوا دولة موازية.



وأشار القيادى الإخوانى السابق، إلى أن المرأة عند الجماعة ليس لها قيمة، وهى عبارة عن متعة فقط.



وأوضح أن حسن البنا كان يغازل المنظمات فى العلن ويظهر أن الجماعة تهتم بالمرأة ولكن فى الخفاء ليس للمرأة أى قيمة عندهم، مؤكدا أن البنا قصر دور المرأة على الأعمال المنزلية ومتعة زوجها فقط.

