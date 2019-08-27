طريقة عمل كرواسون للأطفال

تقدم الشيف زينب مصطفى طريق عمل كرواسون للأطفال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لفتح شهية الأطفال .



مقادير كرواسون للأطفال :



العجينة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة مذابة

1 و نصف كوب ماء دافىء

زبدة للفرد

الحشو

شوكولاتة

جبنة كريمي الوجه بيضة

1 ملعقة صغيرة خل

رشة فانيليا



طريقة تحضير كرواسون للأطفال :



* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح



* يضاف الزبادي والخل والزبدة المذابة والماء



* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة



* تغطى العجينة وتترك لترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة



* تفرد العجينة وتطبق وتغطى وتحفظ في الثلاجة



* تكرر الخطوة السابقة العديد من المرات من 3 إلى 4 مرات بحد أدنى ومن 10 إلى 13 مرة حسب الرغبة



* تفرد وتقطع وتحشى بقطع الشوكولاتة أو الجبنة



* تلف ويدهن الوجه بخليط البيض والخل ويرش بالفانيليا



* توضع في الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج