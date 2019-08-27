طريقة عمل كرواسون للأطفال

تقدم الشيف زينب مصطفى طريق عمل كرواسون للأطفال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لفتح شهية الأطفال .
مقادير كرواسون للأطفال :
العجينة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبدة مذابة
1 و نصف كوب ماء دافىء
زبدة للفرد
الحشو
شوكولاتة
جبنة كريمي الوجه بيضة
1 ملعقة صغيرة خل
رشة فانيليا
طريقة تحضير كرواسون للأطفال :
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزبادي والخل والزبدة المذابة والماء
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة
* تفرد العجينة وتطبق وتغطى وتحفظ في الثلاجة
* تكرر الخطوة السابقة العديد من المرات من 3 إلى 4 مرات بحد أدنى ومن 10 إلى 13 مرة حسب الرغبة
* تفرد وتقطع وتحشى بقطع الشوكولاتة أو الجبنة
* تلف ويدهن الوجه بخليط البيض والخل ويرش بالفانيليا
* توضع في الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج
مقادير كرواسون للأطفال :
العجينة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبدة مذابة
1 و نصف كوب ماء دافىء
زبدة للفرد
الحشو
شوكولاتة
جبنة كريمي الوجه بيضة
1 ملعقة صغيرة خل
رشة فانيليا
طريقة تحضير كرواسون للأطفال :
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزبادي والخل والزبدة المذابة والماء
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة
* تفرد العجينة وتطبق وتغطى وتحفظ في الثلاجة
* تكرر الخطوة السابقة العديد من المرات من 3 إلى 4 مرات بحد أدنى ومن 10 إلى 13 مرة حسب الرغبة
* تفرد وتقطع وتحشى بقطع الشوكولاتة أو الجبنة
* تلف ويدهن الوجه بخليط البيض والخل ويرش بالفانيليا
* توضع في الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج