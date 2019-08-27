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طريقة عمل كرواسون للأطفال

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:01 ص
طريقة عمل كرواسون
طريقة عمل كرواسون للأطفال
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريق عمل كرواسون للأطفال بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لفتح شهية الأطفال .

مقادير كرواسون للأطفال :

العجينة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب زبدة مذابة
1 و نصف كوب ماء دافىء
زبدة للفرد
الحشو
شوكولاتة
جبنة كريمي الوجه بيضة
1 ملعقة صغيرة خل
رشة فانيليا

طريقة تحضير كرواسون للأطفال :

* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح

* يضاف الزبادي والخل والزبدة المذابة والماء

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة

* تفرد العجينة وتطبق وتغطى وتحفظ في الثلاجة

* تكرر الخطوة السابقة العديد من المرات من 3 إلى 4 مرات بحد أدنى ومن 10 إلى 13 مرة حسب الرغبة

* تفرد وتقطع وتحشى بقطع الشوكولاتة أو الجبنة

* تلف ويدهن الوجه بخليط البيض والخل ويرش بالفانيليا

* توضع في الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج

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