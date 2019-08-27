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اقتصاد

الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للتأمين التكافلي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:00 ص
محمد عمران
محمد عمران
علياء فوزي
اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى، بغرض التطورات الإقليمية المحيطة بقطاع التأمين.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، في تصريحات له، إن الضوابط الجديدة راعت مع طبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، الاستثمارات، الهيئة الشرعية، فائض الشركات وكيفية توزيعه.

أوضح أن الضوابط منحت شركات التأمين التى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة لفترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة.

وكشف عن مناقشة مقترحات ممثلي شركات التأمين التكافلى للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات واجراءات في ضوء إلتزام الشركات بتوفيق الأوضاع، موضحا أنه تم مدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات لمدة ستة اشهر أخرى تنتهى في 24 فبرير 2020، شريطة التزام شركات التأمين التكافلى بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.

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