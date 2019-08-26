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مصرية تكشف رحلتها في اليابان منذ 18 عاما للحصول على الدكتوراه

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:16 م
أماني حسن
أماني حسن
عبد الخالق صلاح
قالت أماني حسن؛ مقمية باليابان منذ 18 عاما؛ إن منطقة أودايبا في طوكيو في أحد أبرز المعالم السياحية في اليابان.

وأكدت خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن بها نسخة من تمثال الحرية؛ مشيرة إلى أن هذه النسخة إهداء من دولة فرنسا.

وأشارت أماني؛ أن أودايبا هي أكبر منطقة تجارية في اليابان؛ بها العديد من المولات التجارية؛ وبها جسر معلق يمشي قوس قزح.

وتحدث أماني؛ عن نفسها أنها خريجة كلية الآداب قسم اللغة اليابانين؛ وسافرت إلى اليابان منذ 18 عاما للحصول على الماجستير والدكتوراه.

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