الحكومة: ارتفاع ديون الأوراق المالية لـ3.7 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي

ارتفع حجم الأوراق المالية ضمن الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنهاية 2018 إلي 3.7 تريليون جنيه مقابل 3.51 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام بفارق 190 مليار جنيه.





ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإن جملة الديون في صورة أذون خزانة بلغت 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.64 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام بفارق تحسن بلغ 40 مليار جنيه.





وصلت سندات الخزانة ضمن المديونية لـ 941.84 مليار جنيه مقابل 748.23 مليار جنيه في سبتمبر السابق بفرق 193.61 مليار جنيه.



