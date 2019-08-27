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تعرضت لانتقادات كثيرة.. صعيدية تمارس رياضة المصارعة الحرة: أتدرب 3 ساعات يوميا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:35 ص
آلاء مجدي
آلاء مجدي
هاني حسين
قالت ألاء مجدي لاعبة مصارعة نسائية حرة من الصعيد، إنها اختارت ممارسة رياضة المصارعة الحرة أسوة بوالدها الذي يمارس هذه الرياضة أيضا.

وأضافت ألا ء مجدي في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" والدي شجعني على ممارسة المصارعة الحرة، وأخضع إلى تدريبات قاسية وأتدرب لمدة 3 ساعات يوميا".

وأكملت الاء مجدي:" امارس رياضة المصارعة الحرة منذ عام 2016، ففي عام 2016 حققت مركز خامس على مستوى الجمهورية، وفي عام 2017 حققت مركز ثاني، وفي عام 2018 حققت مركز ثالث وفي عام 2019 حققت مركز ثاني".

وتابعت الاء مجدي:" أتعرض لانتقادات كثيرة بسبب ممارستي لرياضة المصارعة الحرة، والجميع يؤكد أنها رياضة خاصة بالرجال ولا يصح أن تمارسها البنات، ولكنني لا أهتم بتلك الانتقادات".

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