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قيادي إخواني: المرأة الإخوانية أكثر عدوانية من الرجل لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:46 م
إبراهيم ربيع، القيادى
إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق
محمد القاضي
قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن تحركات نساء الأخوات في المحافظات كانت تتم من خلال أوامر تصدر من مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أن الهيكل الإداري للإخوان يشبه الهيكل الإداري للدولة "هيكل موازي لها، وأن تنظيم الأخوات أحد عناصر.

وأوضح "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان هي سرطان المجتمعات والشعوب، متابعا أن الإخوان عبارة عن خلايا فوضوية خرجت من نسق المجتمع والدولة وتريد تدمير الدولة.

وأضاف القيادي الإخواني السابق، أن تحركات نساء الأخوات في المحافظات كانت تتم من خلال أوامر تصدر من مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن المرأة الإخوانية تصنف بأنها أكثر عدوانية من الرجل الإخواني، وذلك لأن المرأة بطبيعتها تميل للانتقام أكثر من الرجل.

وأشار القيادى الإخوانى السابق، إلى أن المرأة عند الجماعة ليس لها قيمة، وهي عبارة عن متعة فقط.

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