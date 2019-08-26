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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27/8/2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:30 م
صدى البلد
ريهام قدري
الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك.. لذلك نقدم لكم خدمة حظك اليوم لكل الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أى قرار.

حظك اليوم الثلاثاء 27/8/2019 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

الحمل
مهنيًا: يجبرك الوضع المهني والعائلي الذي أنت فيه على التروي واعتماد الدبلوماسية بغية التخلص من المتاعب مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.
صحيًا: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى انقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.

الثور
مهنيًا: تتعلم جديدًا وتتلقى أخبارًا مهمة تشوقك جدًا، تكون الحظوظ أقوى، وتهدأ الأحوال بعض الوقت وتبقى الظروف ملائمة.
عاطفيًا: عليك أن تتفهم يا عزيزي مخاوف الشريك في الآونة الأخيرة، فهو أكثر اطلاعًا على الوضع العائلي ويدرك أبعاد الخطأ.
صحيًا: يستحسن أن تخفف كثيرًا من تناول المشروبات الغازية والروحية والإكثار من شرب المياه.

الجوزاء
مهنيًا: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل.
عاطفيًا: يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة.
صحيًا: تتلقى العلاج الضروري اليوم، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مضاعفات صحية خطرة.

السرطان
مهنيًا: تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك.
عاطفيًا: حاول أن تتقرب أكثر من الشريك اليوم وامنحه المزيد من الحنان والعطف وتفهم وضعه المحرج.
صحيًا: كثرة السعال ليلًا ربما يكون سببه علة ما في الرئتين، اتصل بطبيبك ليحدّد لك موعدًا يعاينك فيه.

الأسد
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ على هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك.
عاطفيًا: حاول أن توضّح وجهة نظرك للشريك وأن تقنعه بما تراه مناسبًا لكما في المستقبل، لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة.
صحيًا: زيارة بعض المتاجر التجارية الكبرى برفقة العائلة أو الاصدقاء تنعكس إيجابًا على نفسيتك.

العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مغامرات وأسفار وتحركات ورغبة في التنقل والقيام بأمر جديد يلفت الأنظار.
عاطفيًا: تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك محبطًا، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة فكن مستعدًا.
صحيًا: قد تصاب بمرض يسبب لك بعض المضاعفات، لكن براعة طبيبك تضع حدًا له.

الميزان
مهنيًا: تتاح لك فرص جيدة في المجال المهني لإجراء تغيير أو للحصول على جواب كنت تنتظره وتعلق عليه الآمال.
عاطفيًا: تعير الحبيب كل أهمية تُذكر، وتتحاشى الخلاف كليًّا ولا سيّما اذا كان الحبيب يعاني أزمة ما.
صحيًا: إذا أردت الحصول على جسم رشيق، انتبه إلى طعامك ومارس الرياضة بانتظام.

العقرب
مهنيًا: يعدك هذا اليوم بنشاط مهني مثمر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة.
عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية.
صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

القوس
مهنيًا: يدعوك الوضع المهني الدقيق الذي تمر به إلى ضبط انفعالاتك والانتباه إلى تصرفاتك، قد تكون بانتظارك تحديات.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة ، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبرًا على زيارة أندية الرياضة.

الجدي
مهنيًا: يثير أحد القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بعض الاحتكاكات، فيُطلَب منك التمهل والتحلي بالصبر والابتعاد عن الهموم.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مزيدًا من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير.
صحيًا: تمر اليوم بوضع صحي صعب بعض الشيء، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى طبيعتها.

الدلو
مهنيًا: يجعلك نجاح أحد مشاريعك المتعددة متحمسًا للعمل أكثر فأكثر، وتنكبّ على إصلاح الخلل في المعاملات والمسائل المالية المعقدة.
عاطفيًا: التفاهم مع الشريك هو أقصر السبل للوصول إلى علاقة سليمة بعيدًا عن الشوائب والمطبات.
صحيًا: تثير أعصابك بعض التطورات وتعبّر عن نفسك بغضب كبير، لكن سرعان ما تهدأ.

الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برج السرطان في موقع يتجانس معك يتفاهم معك يساعدك على الحوار والتقدم ويعطيك نتائج مهمة وافكارا نشيطة لتتعامل مع الامور بوضوح.
عاطفيًا: تعيش أجواء رومانسية محتملة مع الشريك أو تلتقي شخصًا مميزًا يقلب حياتك رأسًا على عقب.
صحيًا: بإمكانك التوصل إلى ما ترغب به على الصعيد الصحي شرط التمتع بإرادة صلبة.

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