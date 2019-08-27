نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني من خلال هذا الرابط.. تعرف على تفاصيل نسب النجاح.. رابط لتلاميذ النظام الجديد كتاب اكتشف

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

تفاصيل نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

لتلاميذ النظام الجديد.. التعليم تخصص رابطًا لــ الاطلاع على كتاب إكتشف





اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الإنترنت.





ومن المقرر أن يتم تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت فور اعتمادها رسميا من الوزير.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نيابة عن وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019.أنه يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 ، من خلال الضغط هنا





وكانت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2019، قد بدأت يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 واستمرت حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.









ومن جانبه قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى إن عدد الطلبة الذين حضروا امتحان الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات عددهم (234045) منهم (2029) طالبًا وطالبة نظام السنوات الخمس، و(232016) نظام السنوات الثلاث، وجاءت نسب النجاح على النحو التالي:





بالنسبة إلى إجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (68790) وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43%عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (3403)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21% ، وإجمالي نسبة الدورين 96, 96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (36103)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (91068)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضي.





وبالنسبة إلى مدارس التعليم والتدريب المزدوج أوضح الدكتور محمد مجاهد أن إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) بلغ (2080)، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بانخفاض 0.33% عن العام الماضي.





وفيما يخص مدارس الإعداد المهني، بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30572)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.





أما بالنسبة إلى مدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس فبلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (576)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (512)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (12)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (929)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68%عن العام الماضي.









كما اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأليف مناهج جديدة للنظام الجديد تتناسب مع المهارات الحياتية التي تهتم الدولة حاليا ببنائها في الإنسان المصري.





وقالت وزارة التربية والتعليم،إنه من أهم مصادر التعلم لطلاب نظام التعليم الجديد في مصر حاليا ، كتاب ”إكتشف“؛ الكتاب متعدد التخصصات.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن الاطلاع على كتاب ”إكتشف“ من خلال الضغط هنا



