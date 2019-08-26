القناة يبرم عقدا 5 مواسم لنجل مدرب الفريق.. صور

حرص مسؤولو نادي القناة على إبرام عقد للاعب الشاب ابو بكر حمزة الجمل نجل مدرب الفريق، للحفاظ على اللاعب والاستفادة من قدراته في الفترات المقبلة.



ووقع اللاعب ابو بكر حمزة الجمل على عقد لنادي القناة لمدة خمسة مواسم مقبلة، في حضور والده حمزة الجمل مدرب الفريق، ومحمد حمص المدرب العام، واداري الفريق.



وجاء قرار إدارة القناة بعمل عقد للناشئ ابوبكر حمزة الجمل في ظل تميز اللاعب بقطاع الناشئين، وظهوره بمستوي مميز في معسكر منتخب الناشئين تحت قيادة ربيع ياسين.