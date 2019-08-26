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أكل 4 حبايات باليابان.. أحمد موسى: دانا في مصر بأكل 2 كيلو عنب وقفص مانجة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:31 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي أحمد موسى من الفرق بين تناول المصريين الفاكهة واليابانيين، مشيرًا إلى أن المصريين يأكلون أكثر منهم بكثير.

وأوضح موسى؛ خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن التفاحة الواحدة في اليابان بحوالي 2 دولار؛ منوهًا بأن الحياة مرتفعة في اليابان.

وحكي موسى ضاحكا عن تجربته على الإفطار هو وفريق البرنامج خلال تواجده باليابان للمشاركة في قمة التيكاد: « العنب هنا بالحباية مش بالعنقود، ومفيش عندهم هوبر زينا، إنما إحنا بناكل 2 كيلو عنب، 17 صوابع موز و4 كيلو تفاح، وقفص مانجا .. ياسيدي أنا أحب أكل قفص مانجا».

وتابع موسى موسى: «انا اكلت 4 حبات عنب في الإفطار، ومقطعين صباع الموز 5 قطع، مش بالسُباطة زينا».

وتحدث موسى عن أن سعر لتر البنزين في اليابان بحوالي 15 دولارًا، مرددًا «ربما هو أغلى لتر بنزين في العالم هنا في اليابان».

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