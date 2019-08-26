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المخرجة شويكار: لا توجد برامج جيدة للأطفال والكارتون المدبلج قد يشوه التاريخ والأخلاق

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:26 م
المخرجة شويكار خليفة
المخرجة شويكار خليفة
هاني حسين
قالت المخرجة الكبيرة شويكار خليفة، إنه لا يوجد محتوى يقدم للأطفال في شكل كارتون أو دراما أو برامج.

وأضافت شويكار خليفة في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه لا يتم تقديم محتوى للأطفال ولا توجد على الساحة برنامج للأطفال يقدم معلومات مفيدة.

وتابعت شويكار خليفة:" الأطفال بحاجة إلى الحصول على معلومات جيدة تفيدهم عن طريق برامج الأطفال، ولكنهم يحصلون على المعلومات من الهواتف المحمولة والإنترنت فقط".

وأكملت شويكار خليفة:" الأطفال ابتعدوا عن التليفزيون لأنه لا يوجد شيء يقوم بجذبهم، والكارتون المدبلج لا يقدم محتوى جيد للأطفال وفي بعض الأحيان يكون به كوارث وتشويه للتاريخ والأخلاق".

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