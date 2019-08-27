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الابراج اليومية حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27-8-2019 لا تتسرع فى قراراتك

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
حظك اليوم وتوقعات الابراج الثلاثاء 27-8-2019 برج الجوزاء مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 مايو حتى 21 يونيو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الجوزاء بها صفة "الذكاء".

حظك اليوم برج الجوزاء
يتميز مولود برج الجوزاء بأنه ذكي جدا وهو سريع البديهة ويستطيع التركيز على أكثر من شخص أو أكثر من عمل في وقت واحد، ويتكلم بسرعة ويفكر بشكل أسرع.

ومولود برج الجوزاء يعاني كثيرا من آلام الرئة والصدر والأكتاف وعليه دوما أن يأخذ الحيطة والحذر.

حظك اليوم برج الجوزاء
يتمتع مولود برج الجوزاء بأنه شخص متغير ومتجدد وذكي للغاية وهو شخص واثق بنفسه وشخصيته مستقلة ولا يمكن إجباره على القيام بشيء ضد رغبته، ومواليد برج الجوزاء لديهم قدرة كبيرة على التعبير عن أنفسهم بشكل جيد.

حظك اليوم الثلاثاء 27-8-2019 برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تكون يقظا لتتمكن من موازنة قراراتك ونفقاتك.
عائليا وعاطفيا: من المهم ألا تتسرع في كلامك ورود أفعالك وحاول أن تتجنب الصدام.

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