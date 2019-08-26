إعلان حرب.. تصعيد خطير بين لبنان وإسرائيل.. جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى.. وميشيل عون يحذر من مغبة الاعتداءات على سيادة بلاده.. حزب الله يتعهد بالرد

إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بطائرتين مسيرتين في بيروت

رئيس الوزراء اللبناني يحذر من تصعيد خطير في التوتر الجيش الإسرائيلي يقول إن قيادته الشمالية‭ ‬في حالة تأهب قصوى





قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن لبلده الحق في الدفاع عن نفسه بعد هجوم بطائرتين مسيرتين كان "بمثابة إعلان حرب، في ظل تفاقم التوتر بين حركة حزب الله وإسرائيل.





وقال الجيش الإسرائيلي إن قيادته الشمالية في حالة تأهب قصوى على الحدود مع سوريا ولبنان فيما حث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الدبلوماسيين على المساعدة في تجنب التصعيد.





وتحطمت طائرتان مسيرتان في وقت مبكر أمس الأحد في الضاحية الجنوبية ببيروت التي يهيمن عليها حزب الله، الأمر الذي دفع الجماعة المدعومة من إيران لتحذير جنود إسرائيليين على الحدود من رد.





وفي كلمة أمس الأحد، وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أشد تهديدات لأعدائه منذ سنوات قائلا إن الهجوم بالطائرتين المسيرتين دشن مرحلة جديدة.





وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم الضاحية الجنوبية، قال نصر الله إنه كان أول هجوم إسرائيلي داخل لبنان منذ الحرب الدامية التي خاضها الطرفان في عام 2006 واستمرت شهرا.





وبعدها بساعات قليلة، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة إن طائرات إسرائيلية مسيرة شنت هجوما على موقع عسكري تابع لها في سهل البقاع قبل فجر اليوم الاثنين.





وفي تغريدات على تويتر، نسب مكتب الرئيس اللبناني إليه قوله "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".





وأضاف عون وهو حليف لحزب الله "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريق".





قالت الرئاسة إن عون بحث الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يان كوبيش. وأبلغ عون كوبيش بأن الهجومين على الضاحية الجنوبية وسهل البقاع ينتهكان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في يوليو 2006.





ودعا عون والحريري المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع غدا الثلاثاء. وقال الحريري إن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل لكن على المجتمع الدولي رفض هذا "الخرق الفاضح" للسيادة اللبنانية.





وقال الحريري لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا".





وأبلغ الحريري، المدعوم من الغرب والذي تضم حكومته الائتلافية حزب الله، الدبلوماسيين بأن على دولهم المساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان. وقال " أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه".





كما قال الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، الاثنين، إنه " خلال ولايته الرئاسية اعتدت إسرائيل على شجرة في العديسة فتصدى لها الجيش اللبناني بأوامر واضحة".





وأضاف سليمان: "اليوم على رئيس الجمهورية أن يأمر الجيش بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل".





وتابع سليمان: " يجب أن يتصدى لبنان للمسيرات الإسرائيلية وعلى حزب الله أن يضع خبراته بتصرف الدولة"، مؤكدا أن ارتباط أي فصيل لبناني بالموضوع الإقليمي يعطل الاستراتيجية الدفاعية ويضعف الدولة على الصعد كافة.





وقال سليمان:"سنة ٢٠١٢ اتفقنا على تحييد لبنان عن صراعات المحاور كمقدمة لإقرار الاستراتيجية الدفاعية لكن حزب الله تراجع". في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن بلاده لا تزال يقظة إزاء احتمال شن حزب الله هجوما بأمر من إيران عدو إسرائيل اللدود.





وقال شتاينتز، العضو في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية، في مقابلة عبر الفيديو مع موقع واي نت الإخباري على الإنترنت "الوضع متوتر دون شك. لا يعرف المرء ماذا سيحمله اليوم الجديد".





وفي مطلع الأسبوع أيضا، أودت ضربات جوية إسرائيلية بحياة اثنين من مقاتلي حزب الله في سوريا، حيث يقدم الحزب وطهران الدعم العسكري لدمشق.





كما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، قامت بإطلاق قنابل مضيئة عدة في أجواء تلة سدانه وبركة النقار ومحلة البيادر، في شبعا.





وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، بإنه تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤكدا دعم بلاده للدولة الصهيونية. ووفقا لما صرح به بنس لرويترز الإخبارية، فإن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة.





وندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاثنين بالضربات الجوية التي استهدفت أمس الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة قرب الحدود السورية في ضربة ألقت الجماعات مسؤوليتها على إسرائيل.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية" وحثا على الوحدة الوطنية.





ذكر البيان، الذي نشرته الوكالة العراقية، أنه تم التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر الدواعش والإرهاب.



