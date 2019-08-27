3 طرق غريبة لحماية البيئة.. من بينها عدم دخول الحمام

في ظل الاهتمام الذي أبداه قادة مجموعة الدول السبع الكبار تجاه حرائق الامازون وضرورة الحفاظ على البيئة، تبرز العديد من الآراء والنظريات الغريبة التي تزعم بأنها تساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراري.



من بين هذه الآراء الغريبة، دراسة صادرة عن مؤسسة العلوم الفرنسية تقول إن مشاهدة الأفلام الإباحية على الشبكة العنكبوتية تنتج كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل الكمية التي تنتجها دولة صغيرة مثل بلجيكا أو إسرائيل.



وبحسب الدراسة التي أوردها الموقع الإسرائيلي، تتسبب مشاهدة مقاطع فيديو البورنو على الشبكة في إطلاق حوالي 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.



وأضافت أن هناك نسبة من الانبعاثات العالمية، تنتج من خلال استهلاك الخوادم والبنية التحتية الداعمة للطاقة، وثلث هذا الكم ناتج من مشاهدة محتوى إباحي على شبكة الإنترنت والثلث الآخر من مشاهدة Netflix وغيرها من خدمات البث.



ووجدت الدراسة التي أجراها المهندس مكسيم أبويهوس أن استهلاك تقنيات الكمبيوتر للطاقة يرتفع كل عام بنسبة تقل عن 10 في المائة، وستون بالمائة من الاستهلاك العالمي بحسب بيانات 2018 ، يتم من خلال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت. وهو ما يعني أن التوقف عن مشاهدة المحتوى الإباحي على الشبكة العنكبوتية سيقلل من مستوى الانبعاثات والاحتباس الحراري.



أما الفكرة الثانية، فجاءت في تقرير لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، التي التي اعتبرت أن امتناع الإنسان عن أكل وتناول اللحوم من شأنه أن ينقذ غابات الأمازون من الاحتراق، فوفقا لتقرير نشرته الـ CNN، يقوم الفلاحون ومربو الماشية بإشعال تلك الحرائق لإخلاء الأرض لتربية الماشية، وهو الأمر الذي أخذ في الزيادة بتشجيع من جاير بولسونارو الرئيس البرازيلي المؤيد لقطاع الأعمال في البرازيل، والذي يدعمه ما يسمى بـ "إتحاد مصنعي اللحم البقري" في البلاد.



لذلك، بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون كيف يمكنهم المساعدة في إنقاذ الغابات المطيرة، والتي عرفت إعلاميا باسم "رئة الكوكب" حيث انها تنتج نسبة كبيرة من الأكسجين للعالم، فإن الإجابة بسيطة، تناول كميات أقل من اللحوم.



وطرحت فنلندا الفكرة بالفعل، يوم الجمعة الماضية، حيث دعا وزير المالية إلى مراجعة عاجلة لإمكانية حظر واردات لحوم البقر البرازيلية. حيث تعد البرازيل أكبر مصدر في العالم للحوم الأبقار، فهي توفر ما يقرب من 20٪ من إجمالي الصادرات العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن هذا الرقم قد يرتفع في السنوات القادمة.



وقالت أيرلندا إنها مستعدة لإيقاف صفقة تجارية في حالة عدم اتخاذ البرازيل إجراءات بشأن حرائق الأمازون، حيث قال رئيس الوزراء الأيرلندي قال ليو فارادكار إن أيرلندا ستراقب الإجراءات البيئية في البرازيل لتحديد ما إذا كانت ستحظر صفقة ميركوسور التي ستعقدها معها بعد عامين.



وأضاف أنه لا يمكن إخبار المزارعين الأيرلنديين والأوروبيين باستخدام عدد أقل من مبيدات الآفات واحترام التنوع البيولوجي عند إبرام صفقات تجارية مع دول لا تخضع "لمعايير بيئية مناسبة للعمالة والمنتجات".





وبحسب التقرير، فإن معظم حرائق غابات الامازون متعمدة ومن صنع الإنسان، فإما أن يقوم أصحاب الأراضي الزراعية بحرق قش ما بعد موسم الحصاد، أو يقوم المزارعون بإزالة الغابات لتوسيع رقعة أراضيهم الزراعية، كما يتعمد التجار غير الشرعيين قطع تلك الأشجار حتى يتمكنون من رفع قيمة الأراضي التي يستولون عليها، في عملية تجريف واضحة للغابات. كذلك الأمر يقوم مربي الماشية بإشعال تلك الحرائق لتوسيع رقعة الارض لتوفر مساحة واسعة لتربية الماشية.



وزاد الرئيس البرازيلي من سوء الوضع من خلال إضعاف وكالة البيئة، ومهاجمة المنظمات غير الحكومية المعنية بالحفظ على البيئة، كما ان الرئيس البرازيلي شجع على فتح منطقة غابات الأمازون أمام التعدين والزراعة وقطع الأشجار، ورفض الزعيم اليميني المتطرف بيانات الأقمار الصناعية بشأن إزالة الغابات وأقال رئيس وكالة الفضاء.



الرئيس البرازيلي ذاته، وهو الشخصية التي تحتقر كل ما يتعلق بالبيئة وحمايتها، طرح فيما مضى حلا للحفاظ على البيئة يتمثل في تقليل دخول الحمام والتغوط مرة واحدة كل يومين. وبحسب قناة "سكاي نيوز"، جاء طرح بولسونارو ردا على سؤال لصحفي سأله إن كان التوفيق بين النمو والحفاظ على البيئة ممكنا مع مواجهة تحدي توفير الغذاء لسكان العالم الآخذ عددهم بالنمو.



وأجاب بولسونارو لدى خروجه من قصر ألفورادا الرئاسي: "يكفي أن نأكل أقل. تتحدثون عن تلوث بيئي. يكفي أن نتغوط مرة كل يومين وسيكون الوضع أفضل للجميع".

