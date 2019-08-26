ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسى: لهذا السبب تمت دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ..فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:24 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حمزة شعيب
أكد المحلل السياسي خالد شقير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت دعوته إلى المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، تقديرًا لجهوده في الإصلاح الاقتصادي، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المحلل السياسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بجهود "السيسي" في الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير، مضيفًا أن العلاقات بين مصر وفرنسا أصبحت وجهين لعملة واحد.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا لم تتحقق خلال الفترة السابقة، بدليل إشادة الكثير من المؤسسات الدولية، بما حققته مصر من تنمية اقتصادية. 

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. 

ومن جانبه رحب الرئيس الفرنسي، بالرئيس مثمنًا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتصدر المرتبة الثالثة عالميا بمعدلات نمو اقتصادها مع بريطانيا.. فيديو

توافق بين السيسي وماكرون حول تسوية الأوضاع في ليبيا للقضاء على الإرهاب

قمة مصرية فرنسية في بياريتز.. السيسي وماكرون يتوافقان على تسوية الأوضاع في ليبيا بالقضاء على الإرهاب.. والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة والحد من التدخلات الخارجية

الرئيس السيسي يتوجه لليابان للمشاركة في قمة تيكاد

مصر مع الكبار.. السيسي يشارك في قمة G7.. ويكشف تحديات وطموحات القارة السمراء.. ويلتقي قادة الدول السبع الصناعية الكبري.. والزعماء يشيدون بنجاحه فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية

"المصريين": مشاركة السيسي بقمة تيكاد تؤكد دور مصر المحوري

ترشيحاتنا

شاب إخواني يفضح قنوات الجماعة بتركيا.. ويكشف أسرارا نارية عنها.. فيديو

خورخي فوساتي .. 7 معلومات عن المرشح الأقرب لتدريب الأهلي

290 جنيها.. بيع 5 تذاكر فقط لـ فيلم كازابلانكا خلال عرضه أمس

أكل 4 حبايات باليابان.. أحمد موسى: دانا في مصر بأكل 2 كيلو عنب وقفص مانجة

14 مليار دولار خسارة بعد تغريدة واحدة لترامب.. كارثة تضرب العالم

صراع مميت بين أضخم وأشرس تمساحين في أستراليا .. شاهد المعركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك