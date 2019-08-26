محلل سياسى: لهذا السبب تمت دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ..فيديو

أكد المحلل السياسي خالد شقير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت دعوته إلى المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، تقديرًا لجهوده في الإصلاح الاقتصادي، ونجاح مصر في مكافحة الإرهاب.





وأضاف المحلل السياسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بجهود "السيسي" في الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير، مضيفًا أن العلاقات بين مصر وفرنسا أصبحت وجهين لعملة واحد.





وأشار المحلل السياسي إلى أن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا لم تتحقق خلال الفترة السابقة، بدليل إشادة الكثير من المؤسسات الدولية، بما حققته مصر من تنمية اقتصادية.





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.



