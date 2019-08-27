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الابراج اليومية حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-8-2019 قادر على إصلاح علاقاتك والتعبير عن مشاعرك

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:06 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
ظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-8-2019 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 20 فبراير حتى 20 مارس ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الحوت بها صفة "الحالم".

حظك اليوم برج الحوت
المعروف عن مولود برج الحوت بأنه شخص حالم يهرب للخيال ويصنع عالم خاص به يعيش فيه بطريقته الخاصة.

حظك اليوم برج الحوت
يتميز مولود برج الحوت بأنه شخص عاطفي للغاية ومنفتح على العالم وهو هادئ الطبع، ويفكر كثيرا فيمن حوله ولا يحب أن يكون سببا في ضيق أحد من القريبين منه.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-8-2019
عاطفيا: القمر بمنزل الحب ينير حياتك اليوم بالرومانسية وتجد أنك قادر على إصلاح علاقاتك والتعبير عن مشاعرك بحرية.
ماليا ومهنيا: رغم الضغوط، يساعدك القمر على التخطيط والاجتهاد، فقط اهتم بالاستمرارية.

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