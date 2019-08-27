حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في الغربية.. إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلانا مخالفا وغلق 5 مقاهي

حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء

إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلانا مخالفا وغلق 5 مقاهي بالغربية

إزالة 403 مخالفات إشغالات ومرافق ورفع حواجز خرساني





قامت محافظة الغربية، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.





حيث تمكنت مديرية أمن الغربية اليوم إزالة 403 مخالفات إشغالات ومرافق ورفع حواجز خرساني وإغلاق كافيهات بشوارع المحلة الكبرى لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بنتائج الحملات الأمنية للمرافق والإشغالات التي أشرف عليها كل من المقدم مصطفى النمس رئيس وحدة مرافق المحلة والرائد عمرو الجزار وكيل وحدة مرافق المحله وتحت إشراف ميداني اللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة المحلة.





وأسفرت الحملات الأمنية عن تحرير 44 محضر إشغال و111 حالة رفع إشغال و22 عربة كارو و٦٠حاجزا خرسانيا و٢٠ فرش فاكهة و 24 تانده وثقيفة و90 حاجزا حديديا.





كما تم وضع المضبوطات بمخازن حي اول وثان المحلة تحت تصرف شرطة المرافق وتم إخطار الجهات المعنية وباشرت النيابة العامة للتحقيق.





كما أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على عدم سماحه بالتهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.





وأزالت محافظة الغربية 50 حالة تعد في المهد خلال الفترة من 22-25/8/2019.





وأزال مركز ومدينة قطور 7 حالات تعد تمثلت في (حالتان بالمدينة على مساحة 318م2- حالة بقرية إبشواى على مساحة 25م2- حالة بقرية بلتاج على مساحة 96م2- حالة بقرية دماط على مساحة 350م2- حالتان بقرية محلة مسير على مساحة 130م2).





كما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعد في المهد على مساحة 400م2 بقرى (مشله – الدلجمون – قليب إبيار- حالتان بالمدينة).





أما مركز ومدينة السنطة قد قام بإزالة 6 حالات تعد في المهد تمثلوا في (5 حالات تعد على أملاك الري بمساحة 880م2- حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 56م2 في قرية شندلات).





بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و15 سهما بنطاق الوحدات المحلية لقرى (الهياتم – صفط تراب – العامرية ).





ونفذ مركز ومدينة زفتي 4 قرارات إزالة وحالتين في المهد بنطاق المدينة، وكذا إزالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 500م2.





كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية في المهد على مساحة 668م2 بقرية أبو حمر. بينما قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة 6 حالات تعدى في المهد وتنفيذ 4 قرارات إزالة.





أما حي أول طنطا فقد أزال دور سابع علوى مخالف بشارع مستجد .كما أزال مركز ومدينة سمنود بإزالة حالة تعدى على أرض الأوقاف بمساحة 130م2. بينما أزال مركز ومدينة طنطا شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضى بعزبة الكوم الأخضر وشدة خشبية أخرى لدور رابع بنطاق قرية شوبر.





وفى السياق ذاته، أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لحملات الإزالة للتأكد من تحقيق أهدافها ، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





بينما قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بشن حملات بصفة يومية لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة من جميع الشوارع، أسفرت عن إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلان خلال الفترة من 19/8 – 25/8/2019 تمثلوا في ( 111 حالة إشغال و197 إعلان بمركز سمنود – 137 حالة إشغال و38 إعلان بمركز بسيون – 180 حالة إشغال بمركز المحلة الكبرى - 241 حالة إشغال بحي أول طنطا – 102 حالة إشغال و84 إعلان بمركز زفتي – 45 حالة إشغال و15 إعلان بمركز السنطة – 48 حالة إشغال و80 إعلان بمركز كفر الزيات – 50 حالة اشغال بمركز قطور – 15 حالة إشغال و75 إعلان بمركز طنطا - 106 حالة إشغال بحي ثان المحلة الكبرى - 238 حالة إشغال و9 إعلانات بحي ثان طنطا).



