رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلي الوفود المشاركة فى الدورة الكشفية للجامعات

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فرق جوالة الجامعات المصرية والعربية المشاركة فى الدورة الكشفية القمية الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية والتى تنظمها الجامعة بكلية الزراعة في الفترة من 20 وحتى 29 اغسطس الجاري وذلك خلال زيارتهم لقصر الزعفران بجامعة عين شمس.



وحرص الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس على الاستماع الى استفسارات أفراد العشيرة، وقام بتوجيه بعض النصائح والإرشادات والتى شدد على سرعة تنفيذها على ارض الواقع، كما اطمأن على جميع الأفراد فى المعسكر من الناحية الصحية والنفسية وعلى الوجبات الغذائية المقدمة لهم ومدى جودتها.



وأعرب المتيني عن سعادته البالغة خلال استماعه لمطالب الطلاب فى الجوالة الكشفية والتي قدمها أعضاء الفرق.



وأكد المتينى على امتنانه لأعضاء الجوالة لتميزهم وحرصهم الدائم على رفع اسم مصر، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية فى بهو القصر.



جدير بالذكر أن الدورة الكشفية القيمة الثلاثون لجوالة الجامعات المصرية والعربية تعد أكبر تجمع كشفى لمرحلة الجوالة على مستوى الجمهورية مصر العربية ينافس فيها الشباب فى المجلات الكشفية والفنية والثقافية والرياضية والمساعدة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقوم الدورة على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبمشاركة 14 جامعة مصرية و3 جامعات عربية هم السعودية وتونس وليبيا بكلية الزراعة جامعة عين شمس.