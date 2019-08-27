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رياضة

أحمد قمر: سعيد بالإنجاز الأفريقي.. ومتفائل بـ أولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
نور عادل
أعرب أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية، عن سعادته بهذه الميدالية عقب حصده ذهبية مسابقة (التراب) وتخطيه ابطال المغرب والجزائر وناميبيا

وقال أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية: " سعادتى كبيرة بتحقيق هذا الانجاز الافريقى ، ومتفاءل بتحقيق الانجاز الاقوى فى أولمبياد طوكيو "

وجاء فوز أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية، على في احات الرماية بقرية العريجات الرياضة بمدينة الرباط، وذلك فى اطار فعاليات دورة الالعاب الافريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.

ووجه أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وللعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس الادارة، كما وجه الشكر لفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى له الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية ، وكذلك لروابط الرياضية على ما جهودهم للوصول إلى الاعداد الجيد وتحقيق الميدالية.

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