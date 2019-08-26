شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور

تستعد شركة شاومى الصينية للكشف عن أحد هواتفها الذى يحمل اسم Redmi Note 8 فى 29 من الشهر الجارى، بمعالج قوى من نوع Snapdragon 665.





وستطرح الشركة من الهاتف نسختين هما Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro، وسيأتى الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل.





وتأتى تلك الإصدارات بعد نجاح النسخة السابقة التى حققت مبيعات ضخمة، وهى Redmi Note 7 الذى وفر العديد من المواصفات مقابل سعر استثنائى.



