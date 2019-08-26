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منوعات

شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:28 م
Redmi Note 8
Redmi Note 8
كريم جمال
تستعد شركة شاومى الصينية للكشف عن أحد هواتفها الذى يحمل اسم Redmi Note 8 فى 29 من الشهر الجارى، بمعالج قوى من نوع Snapdragon 665.

وستطرح الشركة من الهاتف نسختين هما Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro، وسيأتى الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل.

وتأتى تلك الإصدارات بعد نجاح النسخة السابقة التى حققت مبيعات ضخمة، وهى Redmi Note 7 الذى وفر العديد من المواصفات مقابل سعر استثنائى.

يذكر أن شركة شاومى الصينية استحوذت على نسبة أكثر مبيعات فى السوق، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل حصة سامسونج و هواوى حول العالم.
شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور
شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور
شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور
شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور

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