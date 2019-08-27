حبس لصين يخطفان حقائب المواطنين في قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل بحبس لصين ٤ أيام تخصّصا في خطف حقائب المواطنين من خلال استقلالهما "موتوسيكل" بقصر النيل.





البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بميدان التحرير دائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 600 جنيه ومتعلقات شخصية.





وبمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص حال سيره بكوبري الجلاء الدقي ـ جيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.



