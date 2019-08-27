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حوادث

حبس لصين يخطفان حقائب المواطنين في قصر النيل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:31 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
عمرو خليفة
أمرت نيابة قصر النيل بحبس لصين ٤ أيام تخصّصا في خطف حقائب المواطنين من خلال استقلالهما "موتوسيكل" بقصر النيل. 

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بميدان التحرير دائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 600 جنيه ومتعلقات شخصية. 

وبمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص حال سيره بكوبري الجلاء الدقي ـ جيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما. 

وأمكن التوصل للمجني عليه، وتبين أنه يدعى / ر ا ب 38 سنه ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلي باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

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