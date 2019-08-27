ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل قتل مسنة داخل شقتها بحدائق القبة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
عمرو خليفة - محمد العيسوى
أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل ٤ أيام لاتهامه بقتل مسنة داخل شقتها بحدائق القبة.

البداية تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، فتم العثور على سيدة 73 سنة وبعثرة في محتويات الشقة.

وكشفت التحريات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بغرض سرقة الضحية بعدما علِم بسكنها بمفردها.

وأضافت التحريات، أن المتهم نجح في دخول شقة الضحية أثناء نومها، وعندما استيقظت وجهت إليه "سكينًا" تضعها تحت وسادة نومها للدفاع عن نفسها، لكنه غافلها واختطف السكين وطعنها طعنة نافذة في الصدر أودت بحياتها وفرّ هاربًا.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة؛ فتم احالته للنيابة التي أمرت بقرارها المتقدم.

ترشيحاتنا

تحريز كافة التشغيلات.. الصحة تطالب بسحب مضاد حيوي بالأسواق ..مستند

قيادي إخواني: المرأة الإخوانية أكثر عدوانية من الرجل لهذا السبب.. فيديو

بمكان غير متوقع.. محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد

شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه

نقابة المعلمين تفجر مفاجأة عن واقعة إصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة

حقيقة عثور رجل على تابوت فرعوني غامض على سطح المريخ ..تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود