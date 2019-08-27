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حظك اليوم الثلاثاء 27-8-2019 لمواليد برج الأسد عاطفيا وصحيا ومهنيا: كن دبلوماسيا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:23 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
حظك اليوم: يقول عالم الأبراج لمواليد الأسد، اليوم الثلاثاء، كلما كنت دبلوماسيًا ولبقًا وميالًا للهدوء وبعيدًا عن الشجارات ستكون أمورك أفضل على الأقل على الصعيد المهني.

مهنيًا: استعد لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تستثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.

عاطفيًا: ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائمًا في عقله وفي قلبه.

صحيًا: نفسيتك الجيدة تنعكس بالإيجاب على صحتك الجسدية.

الأسد يحتل المرتبة الخامسة فى ترتيب الأبراج :

وبرج الأسد هو أحد الأبراج النارية " الحمل- الأسد - القوس" يتصف أصحاب هذا البرج بالكرم، والتفاؤل، والمرح، سرعة البديهة، الذكاء، الاستقلالية في العمل، والرغبة في تحقيق أهدافه المحددة وعدم التخلي عنها، القدرة على تحمل المسئولية، حب صرف المال دون وضع أي حسبان لأمور أخرى، القدرة على جعل الآخرين ينسون همومهم، حب المغامرة، والرغبة في تجربة كل ما هو جديد، المبالغة في تضخيم الأمور وتهويلها، الثقة الزائدة بالنفس، التشبث بالرأي، عدم تقبلهم للانتقادات الموجهة إليهم من البيئة الخارجية، الحساسية الزائدة من أبسط الأمور، عدم الاعتراف بأخطائهم، توجيه الانتقادات الجارحة إلى الناس دون الشعور بالحرج.

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