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حوادث

استعجال التحريات في واقعة العثور على جثة فتاة بمقابر الخليفة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
اسلام مقلد
أمرت نيابة المقطم والخليفة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور علي جثة فتاة ملقاة داخل المقابر.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

البداية بلاغ لقسم شرطة الخليفة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها بالكامل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بقرارها المتقدم.

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