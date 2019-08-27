نائب: انخفاض سعر الفائدة خلال شهرين إلى 1.5%



قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك اكثر من سبب لإنخفاض سعر الدولار منها خفض سعر الفائدة والسياسة النقدية التى يتبعها محافظ البنك المركزى والإصلاح الإقتصادى وانتعاش الجنيه.



وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مؤسسة هارفت ذكرت أن مصر تعتبر رقم 1 بالنسبة للدول المتقدمة فى الإصلاح الاقتصادى ، متوقعا انخفاض سعر الفائدة خلال شهرين إلى 1.5 %.



وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إنخفاض سعر الدولار سيجعل هناك ثقة من جانب المستثمر الأجنبى فى الإصلاح الإقتصادى لجذب للاستثمار والمشروعات العملاقة ، وسيكون فرصة لعودة المستثمر المصرى لإقامة مشروعات قومية خلال الفترة المقبلة.



وكان قد انخفض سعر الدولار لأدنى مستوى له بنهاية تعاملات أمس "الاثنين" بمعدل تراجع سجل قرشين على الأقل، ليصبح سعر صرفه بالبنوك نحو 16.48 جنيه.



وسجل سعر الدولار أمس ببنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي، المصري الخليجي" حوالي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، فيما وصل سعره ببنك عودة حوالي 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار أمس ببنوك "مصر، الأهلي، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، الإسكان و التعمير، البركة، مصر إيران، الأهلي اليوناني" حوالي 16.5 جنيه للشراء و 16.6% جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار أمس ببنك سايب 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، بينما وصل أعلي سعر للدولار بمصر أبو ظبي الإسلامي لنحو 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.



وكان البنك المركزي المصري، أرجع خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.



وقال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.



وأضاف أن البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.



وذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.



وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، أشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.



وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

