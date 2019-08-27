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حوادث

حبس 3 عاطلين لسرقتهم الكابلات الكهربائية بالسلام

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
أمرت نيابة السلام بحبس ٣ عاطلين ٤ أيام لسرقتهم الكابلات الكهربائية بالسلام.

البداية تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة وعثر بحوزتهم علي 70 مترا من كابلات التليفونات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، مبلغ مالي 10.200 جنيه وسلاح أبيض " سكين "، جنزير حديدي. 

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من الطريق العام بإسلوب القطع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم.

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