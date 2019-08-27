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حوادث

ضبط 207 قطع سلاح و296 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 58675 حكما قضائيا متنوع

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:30 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
مصطفى الرماح - رامى المهدى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 207 قطع سلاح نارى بحوزة 189 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-
(21) بندقية آلية، و(41)بندقية خرطوش، و(11) طبنجة، و(134) فرد محلى، و(526) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة، و(270) قطعة سلاح أبيض.


فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (58675) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 
(290) حكم جناية، و(16762) حكم حبس جزئى، و(2864) حكم حبس مستأنف، و(30638) حكم غرامة، و(8121) حكم مخالفة .

وفى مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة تم ضبط (296) قضية مخدرات بحوزة (309) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (37,580 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (14,183 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2,988 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 55 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,250 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,090 كيلو جرام، و كمية من مخدر الفودو وزنت (115 جراما، و عدد (21 ألفا) قرص منشط جنسى، وعدد (6239) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين تم ضبط (76) متهما ومراقبا هاربا.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (14) حادثا متنوعا. 

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (248) دراجة نارية مخالفة. 

وفى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارة - 8 دراجات نارية) مبلغ بسرقتها.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (99) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (8) متهمين.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق تم ضبط (23814) مخالفة مرورية متنوعة، (628) مخالفة مرافق متنوعة، (47) قضية بيئة.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (31) قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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