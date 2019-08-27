الأجهزة الأمنية تشن حملاتها وتحقق نتائج ايجابية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط ( 44 قطعة سلاح نارى ، 65 قضية تموينية ، 903 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2004 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط .



فيما تم ضبط ( 4 قطع سلاح نارى ، 41 قضية إتجار بالمخدرات ، 82 قطعة سلاح أبيض ، 315 مخالفة مرافق، 27 قضية تموينية ، 2349 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1989 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية .



كما تم ضبط ( 7 قطع سلاح نارى ، 8 قضايا إتجار بالمخدرات ، 11 قطعة سلاح أبيض ، 20 قضية تموينية ، 1419 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4017 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن البحيرة .



وفي سياق متصل تم ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 40 قضية إتجار بالمخدرات ، 24 قطعة سلاح أبيض ، 911 مخالفة مرافق، 78 قضية تموينية ، 327 مخالفة مرورية ، تنفيذ 9012 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الجيزة .



وفى ذات السياق تم ضبط ( 10 قطع سلاح نارى ، 11 قضية إتجار بالمخدرات ، 2 قطعة سلاح أبيض ، 25 قضية تموينية ، 535 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4545 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الشرقية .



كما ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 13 قضية إتجار بالمخدرات ، 9 قطع سلاح أبيض ، 58 قضية تموينية ، 374 مخالفة مرافق ، 928 مخالفة مرورية ، تنفيذ 3006 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .

فيما ضبط ( 7 قطع سلاح نارى ، 23 قضية إتجار بالمخدرات ، 37 قضية تموينية ، 89 مخالفة مرافق ، 1055 مخالفة مرورية ، تنفيذ 6955 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية .



كما ضبط ( 20 قطعة سلاح نارى ، 8 قضايا إتجار بالمخدرات ، 41 قضية تموينية ، 3982 مخالفة مرورية ، تنفيذ 955 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا .



وفي سياق متصل تم ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا إتجار بالمخدرات ، 67 مخالفة مرافق، 21 قضية تموينية ، 750 مخالفة مرورية ، تنفيذ 952 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف .



كما تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 245 مخالفة مرافق، 15 قضية تموينية ، 604 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1801 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

