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حوادث

النقل والمواصلات والتموين.. ضبط «1139» قضية في مجال مكافحة الجرائم و«903» قضايا تموينية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط "1139" قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط "903" قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية.

تم اتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة.

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