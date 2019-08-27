مصر النيل تنفذ مبادرة الرئيس السيسي في طلاء مباني الجيزة.. صور

أعلنت جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة، عن تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لطلاء وترميم المباني وخاصة ذات الطوب الأحمر، وذلك من خلال رؤساء الأحياء والمراكز.



وتهدف تفعيل المبادرة الى الاستفادة من المظهر الحضاري لعمارات وشوارع مصر بالتعاون مع قاطني العقارات من سكان وأصحاب المكاتب الإدارية والتجارية.



جدير بالذكر أن مصر النيل تتحمل تكلفة غير القادرين بالتعاون مع رجال الأعمال.



وفي السياق ذاته، تعاقدت مصر النيل مع شركة للإشراف على تنفيذ المبادرة مع مكاتب وشركات المقاولات من خلال الشركة المشرفة.



والمواقع التي جاري العمل بها مبانى حي العجوزة والوراق والهرم ومركز كرداسة المطل على الدائرى بخلاف شارع الهرم بدءًا من حي العمرانية.