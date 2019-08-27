ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:59 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4964 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و140 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و23 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز"، و15 مخالفة موقف عشوائى، و30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و19 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة.. ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

بينهم 29 سائقا تحت تأثير المخدر.. ضبط 4974 مخالفة مرورية في 24 ساعة

ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة و47 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

ترشيحاتنا

شاهد.. توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. يتصدر نشرة صباح البلد

نائب: انخفاض سعر الفائدة خلال شهرين إلى 1.5%

ضعى الإسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

أخبار الرياضة ليلا.. قرار مهم للخطيب بشأن المدرب الجديد.. مرتضى يطلب 100 مليون من كهربا

ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

تثبتك عند سؤال القبر.. 7 كلمات أوصى بها رسول الله كل صباح ومساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود