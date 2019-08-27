ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

1816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و140 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و23 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز"، و15 مخالفة موقف عشوائى، و30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و19 مخالفة شروط الترخيص.



واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4964 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.