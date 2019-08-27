ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

vivo تطلق NEX 3 بتقنية الجيل الخامس 5G.. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة Vivo الصينية للكشف عن أحد هواتفها الذى يحمل إسم NEX 3، والذى يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، حيث تستعد للمنافسة به عالميًا.

وستطرح الشركة الهاتف بشاشة بحواف EDGES، ومن المنتظر طرحه فى شهر سبتمبر المقبل، ولكن لم تحدد الشركة يوم بعينه .

ومن ناحية أخرى قال المدير التنفيذى للشركة لى تشانج على تويتر، إن الشركة ربما تطرح الهاتف فى 1 سبتمبر القادم، من أجل منافسة أقرانه الذين يعملون بتقنية الجيل الخامس.

وسيحمل الهاتف بمعالج قوى من نوع Snapdragon 855، وهو الأقوى فى العالم الآن من إنتاج شركة كوالكوم الشهيرة.
vivo تطلق NEX 3 بتقنية الجيل الخامس 5G.. صور
vivo تطلق NEX 3 بتقنية الجيل الخامس 5G.. صور
vivo تطلق NEX 3 بتقنية الجيل الخامس 5G.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتقنية الجيل الخامس.. Sony تطلق هاتفي أبو الهول وحورس

أندرو نبيل: نجحنا في الحصول على ترخيص الجيل الخامس لأجهزتنا بمصر

سامسونج تطرح نسخة الجيل الخامس من Galaxy Note10.. اعرف المواصفات

Galaxy Note10 plus 5G.. أقوى هاتف بتقنية الجيل الخامس فى العالم.. صور

شاومى تطلق Redmi Note 8 بمعالج قوى ..صور

ترشيحاتنا

متشتروش عربيات.. حملة خليها تصدى تزف بشرى سارة للمصريين

أنا آسف.. تعليق مفاجئ لـ تامر أمين بعد حلقة رانيا علواني.. فيديو

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيد ميدالياتها في الجمباز والقوى والرماية

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

بعد زيادتها.. ننشر اللائحة الجديدة لـ أسعار خدمات الإسعاف ..مستندات

يبحث عن مصلحته.. ابراهيم سعيد يعلق على تصريحات محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود