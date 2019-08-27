vivo تطلق NEX 3 بتقنية الجيل الخامس 5G.. صور

تستعد شركة Vivo الصينية للكشف عن أحد هواتفها الذى يحمل إسم NEX 3، والذى يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، حيث تستعد للمنافسة به عالميًا.



وستطرح الشركة الهاتف بشاشة بحواف EDGES، ومن المنتظر طرحه فى شهر سبتمبر المقبل، ولكن لم تحدد الشركة يوم بعينه .



ومن ناحية أخرى قال المدير التنفيذى للشركة لى تشانج على تويتر، إن الشركة ربما تطرح الهاتف فى 1 سبتمبر القادم، من أجل منافسة أقرانه الذين يعملون بتقنية الجيل الخامس.



وسيحمل الهاتف بمعالج قوى من نوع Snapdragon 855، وهو الأقوى فى العالم الآن من إنتاج شركة كوالكوم الشهيرة.

