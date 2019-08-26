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الوزراء: توقيع عقود 4 مراكز تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:41 م
السفير نادر سعد
السفير نادر سعد
حمزة شعيب
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع الحكومة عقود 4 مراكز تجارية جديدة.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة "سى بى سى"، «إنه تم توقيع عقود 4 مراكز تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار»، مشيرا إلى أن العقود ستوفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكمل:«تم توقيع عقود المناطق التجارية مع شركة اللولو الهندية، والتي ستقدم السلع للمواطنين بأسعار تنافسية دون حلقات وسيطة»، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المراكز التجارية الأربعة في العبور والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال عام عبر هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن شركة «اللولو»، ستبدأ التشغيل الفعلي للمناطق التجارية، بعد 4 شهور من انتهاء الإنشاءات.

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