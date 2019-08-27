اخبار البرلمان: بشرى خير للموظفين بالدولة.. %2.5 علاوة تشجيعية.. وموازنة البرلمان تفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 19 أغسطس
بعد بدء حفر حقل مونتو للغاز.. طاقة البرلمان: مصر تتحول قريبا لمركز محوري للطاقة
بقرار من أبو شقة .. تعيين حسين الهواري في الهيئة العليا للوفد
رئيس حزب الوفد يصدر قرارا بتعيين لجنة الشباب بالبحيرة والجيزة
الجوهرى: أكبر نسبة استثمارات أجنبية مباشرة تكون فى قطاع البترول
المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد: إشادة ترامب بالسيسي دليل على قوة مصر دوليًا
%2.5 علاوة تشجيعية للموظفين بالدولة.. تعرف على الشروط
موازنة البرلمان تفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي
حسونة: تقاعس الحكومة عن حل سرقات أغطية البالوعات يسبب كوارث يومية
وفد مستقبل وطن يواصل اجتماعاته مع نواب الحزب وقياداته التنظيمية بشمال سيناء
برلمانية: زيارة الرئيس لفرنسا تعكس مكانة مصر عالميا