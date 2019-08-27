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برلمان

اخبار البرلمان: بشرى خير للموظفين بالدولة.. %2.5 علاوة تشجيعية.. وموازنة البرلمان تفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى

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