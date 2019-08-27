دور مصر في تفعيل السوق الاقتصادي المشترك ندوة بـ المنتدى الأول لـ قادة شباب جامعات الصعيد

شهدت جامعة المنيا عقد رابع الجلسات الحوارية المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، بمشاركة جامعات "أسيوط، وسوهاج، والفيوم، وبني سويف" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، ندوة حوارية ناقشت "دور مصر الأفريقي والعربي في تفعيل السوق الاقتصادي المشترك"، وذلك لإلقاء الضوء علي الدور المصري الأفريقي، والتكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، والتنمية والاستثمار وإقامة المناطق الحرة، وتفعيل السوق الاقتصادي المشترك.



حاضر في ندوة "دور مصر الأفريقي والعربي في تفعيل السوق الاقتصادي المشترك"، الدكتور محمد البدري أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة المنيا متناولًا فيها مكانة مصر قاطرة التطوير للقارة بحكم الجغرافيا والتاريخ والأصالة، وبحكم مسئوليتها عن أمتها العربية، وعقلية الإنسان المصري الذي أنشأ أول حضارة علي وجه الأرض.



وتناول المحاضر في ندوة "دور مصر الأفريقي والعربي في تفعيل السوق الاقتصادي المشترك"، إمكانيات التعاون العربي المصري الأفريقي، والتكتلات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، وإعلان منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأفريقية من مدينة شرم الشيخ، مستعرضًا مسارات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والقضاء علي الفقر بالقارة كنموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة والمستدامة التي تقوم علي المعرفة الاقتصادية البيئية في معالجة العلاقات المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي، وأثره العكسي علي التغير المناخي، مشيرًا أن نموذج الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة من مصادر الطاقة الفعالة التي تعمل علي خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام ومنع التلوث البيئي والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد.



وشملت ندوة "دور مصر الأفريقي والعربي في تفعيل السوق الاقتصادي المشترك"، حوارا مفتوحا مع طلاب الجامعات أداره شريف عطية رئيس وفد جامعة بني سويف، ومحمد يحيى رئيس وفد جامعة الفيوم، بحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.