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اقتصاد

بعد خدمة الدفع اللا تلامسي.. بنك بلوم مصر يطلق بطاقات ميزة في سبتمبر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:27 ص
دفع إلكتروني
دفع إلكتروني
محمد يحيي
أعلن محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، استعدادات مصرفه خلال الشهر المقبل لإصدار بطاقات الدفع المقدم "ميزة" للتيسير على عملاء الجهاز المصرفي المدفوعات والمشتريات الإلكترونية.

وأضاف رئيس بنك بلوم مصر، في تصريحات له اليوم، أن هناك مساع حثيثة لدي البنك في مواكبة أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة، بالتزامن مع اجراءات البنك المركزي المصري لتعظيم الشمول المالي و التطور التكنولوجي و الخدمات الرقمية.

كما أعلن رئيس بنك بلوم مصر، اطلاق مصرفه لخدمة الدفع اللا تلامسي " contactless"، عبر بطاقات الإئتمان والخصم المباشر بحد أقصى 300 جنيه في عمليات الشراء ببطاقات فيزا وماستركارد بدون إدخال رقم التعريف الشخصي و تمرير البطاقة بأجهزة الدفع.

وأكد رئيس بنك بلوم مصر، أنه في حالة تجاوزت القيمة الشرائية الحد الأقصى المذكور، يدخل العميل رقم التعريف الشخصي للتأكد من هويته، وعند الانتهاء من المعاملة سيتم الاستماع إلى إشارة صوتية دالة على إتمام العملية، كما سيتلقى العميل رساله نصيه تؤكد تفاصيل العملية الشرائية.

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