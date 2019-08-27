الخطر يداهمنا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لـ منع استيراد السجائر الإلكترونية

قالت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن ما يتردد حول أن السجائر الإلكترونية تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين، مجرد خديعة ليس لها أي أساس من الصحة.



وأضافت النائبة آمال رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن السجائر الإلكترونية ليست أقل خطرا من السجائر العادية.



وأشارت النائبة آمال رزق الله، إلى أن الكثير لا يعلمون مصدر الزيوت التي توضع في السجائر الإلكترونية، حيث أن منظمة الصحة العالمية لا تقرها، ولكنها انتشرت انتشار الهشيم بين شباب مصر ورجالها.



وأوضحت النائبة آمال رزق الله، أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى البرلمان لمنع استيراد السجائر الإلكترونية، لافتة إلى أنها تسبب العقم، وضعف القدرة الجنسية عند الرجال، معقبة: «الخطر يداهمنا».

