محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى مولد الشهيد القديس مارجرجس

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في مولد الشهيد القديس مار جرجس في قرية ميت دمسيس التابعه لمركز اجا، ان احتفالنا اليوم يؤكد أن الوحدة الوطنية في الدقهلية ومصر كلها، تقف على قاعدة راسخة، وبناء صلب، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ لا تهتز ولا تنال منها مكائد الكارهين، ولنا أن نفتخر بأنفسنا وهويتنا الوطنية التي نحيا بها على أرض مصر الطيبة لا فرق بين مسلم ومسيحي.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية و اللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية واللواء عبد الواحد الصافي مدير الامن العام ،والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة و سعد الفرماوي السكرتير المساعد والعقيد حامد إسماعيل هيئة الرقابة الإدارية والمقدم صلاح أبو زيد نائبا عن مدير المخابرات الحربية بالمنصورة.



كما حضر الاحتفاليه ايضا الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف والدكتور السيد جنيدى رئيس منطقة الدقهلية الازهريه و الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والسياسية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى.



وأضاف محافظ الدقهلية أننا كنا هنا منذ أيام ليست بالبعيدة نحتفل بمولد الشهيد محمد ابن أبي بكر في مسجده الذي يبعد بضع مترات عن احتفالنا اليوم بمولد الشهيد مارجرجس لنؤكد للعالم أجمع أننا نحيا شعبا واحدا في وطن واحد تربطنا علاقات الوطنية والدم المصري الذي يسري في عروقنا .



وأكد محافظ الدقهلية أن المصريين لم يكونوا يوما مسلمين ومسيحيين بل إخوة متحابين وأن وجودنا اليوم معا أوضح دليل وأقوى برهان على الوحدة والمحبة التي تجمع المصريين بمختلف عقائدهم وأن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية .



وأضاف محافظ الدقهلية ان الماضي والحاضر والمستقبل يفرض علينا جميعًا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال طريق البناء والإنجاز الذي بدأه من أجل توفير حياة كريمة للجميع،موجها رسالة شكر للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لجهودهم البارزة في حفظ امن مصر وحدودها وترابها.



وألقى الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف ونيافة الحبر مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها كلمة أكدوا فيها على نموذج الوحدة الوطنية والتعايش الذي تعيشه ميت دمسيس التي تحتضن المسجد والكنيسة.