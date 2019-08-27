مصطفى فهمي: أول عقد فيلم لي كان بـ 200 جنيه.. فيديو

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يحب التصوير منذ الصغر والتحق بالمعهد العالي للسينما، مضيفا:" حصلت على كورسات فى التصوير والمونتاج والإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حصلت على فرصة بأن أكون مصور سينمائي وأول عقد لي كان بـ 75 جنيه".



وتابع مصطفى فهمي:" عُرض علي التمثيل في أحد الأفلام وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان ولكنني وافقت على خوض التجربة".



وأكمل مصطفى فهمي:" عقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم " أين عقلي"، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في " قمر الزمان".

