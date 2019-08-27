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مصطفى فهمي: أول عقد فيلم لي كان بـ 200 جنيه.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:21 ص
مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
هاني حسين
قال الفنان مصطفى فهمي، إنه كان يحب التصوير منذ الصغر والتحق بالمعهد العالي للسينما، مضيفا:" حصلت على كورسات فى التصوير والمونتاج والإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حصلت على فرصة بأن أكون مصور سينمائي وأول عقد لي كان بـ 75 جنيه".

وتابع مصطفى فهمي:" عُرض علي التمثيل في أحد الأفلام وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان ولكنني وافقت على خوض التجربة".

وأكمل مصطفى فهمي:" عقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم " أين عقلي"، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في " قمر الزمان".

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