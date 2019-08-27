محمد أنور يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده بهذه الطريقة

هنأ الفنان محمد انور صديقه الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده الـ 33 ، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.





ونشر محمد انور صور لة مع صديقه بمسرح مصر محمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا حبيب القلب يا غالي"





ورد محمد عبد الرحمن علي محمد أنور، معلقا: " وانت طيب يا انوووو تسلم يا غالي وربنا يخليلك حبايبك كلهم".





ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيهما عبر انستجرام وجاءت التعليقات، ما بين "منورين يا مضحكين شعب مصر " و "ربنا يديم صحبتكم وحبكم لبعض".



