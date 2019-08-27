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فن

محمد أنور يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده بهذه الطريقة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:25 ص
محمد انور و محمد
محمد انور و محمد عبد الرحمن
مصطفى كرم
هنأ الفنان محمد انور صديقه الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده الـ 33 ، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر محمد انور صور لة مع صديقه بمسرح مصر محمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا حبيب القلب يا غالي"

ورد محمد عبد الرحمن علي محمد أنور، معلقا: " وانت طيب يا انوووو تسلم يا غالي وربنا يخليلك حبايبك كلهم". 

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيهما عبر انستجرام وجاءت التعليقات، ما بين "منورين يا مضحكين شعب مصر " و "ربنا يديم صحبتكم وحبكم لبعض". 

يذكر أن أحدث أعمال محمد انور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى ببطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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