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يحضرها وزير خارجية ليبيا.. مستقبل العمالة المصرية في ليبيا.. ندوة لـ اتحاد العمال غدا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:48 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تعقد ندوة بعنوان "مستقبل العمالة المصرية في ليبيا" الساعة 12.30 من ظهر الغد، الأربعاء، بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومؤسسة محبي مصر للتنمية والثقافة، وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية الليبية، يتقدمهم الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبية، وذلك علي ضوء التطورات الجارية في ليبيا الشقيقة.

يحضر فعاليات ندوة "مستقبل العمالة المصرية في ليبيا"، النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر،والإعلامي والبرلماني مصطفي يكري،،والنائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد،ومجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس فرع الاسكندرية والنائب جمال العقبي.

كما يحضر ندوة "مستقبل العمالة المصرية في ليبيا" عن مؤسسة محبي مصر،رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمود بكري، وبمشاركة عدد كبير من النواب والشخصيات والقيادات المصرية والليبية.

تعقد ندوة "مستقبل العمالة المصرية في ليبيا" غدا، في مقر الاتحاد العام لعمال مصر بشارع الجلاء وسط القاهرة، الطابق العاشر.

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